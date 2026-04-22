Paura per Wembanyama: cade male e sbatte la testa sul parquet

Paura per Victor Wembanyama nella notte dei playoff Nba appena trascorsa. All'inizio del secondo quarto di gara-2 i San Antonio Spurs-e i Portland Trail Blazers (103-106 e serie sull'1-1) il giocatore francese va in attacco, a marcarlo è Jrue Holiday, abile nel togliersi al momento giusto sul tentativo di penetrazione di Wemby che cade male sbattendo la faccia sul parquet. Si rialza a fatica, va negli spogliatoi e non riesce più a rientrare. Il protocollo della Nba per infortuni alla testa prevede ora uno stop obbligatorio di 48 ore per Wembanyama, che per tornare a giocare dovrà dimostrare di non avere alcun sintomo di una possibile una commozione cerebrale. La sua presenza per gara-3 (sabato 25 aprile) è in dubbio.