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NBA

Paura per Wembanyama: cade male e sbatte la testa sul parquet

Attimi di paura per il francese che gioca in Nba: si è rialzato a fatica

22 Apr 2026 - 13:19
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Paura per Victor Wembanyama nella notte dei playoff Nba appena trascorsa. All'inizio del secondo quarto di gara-2 i San Antonio Spurs-e i Portland Trail Blazers (103-106 e serie sull'1-1) il giocatore francese va in attacco, a marcarlo è Jrue Holiday, abile nel togliersi al momento giusto sul tentativo di penetrazione di Wemby che cade male sbattendo la faccia sul parquet. Si rialza a fatica, va negli spogliatoi e non riesce più a rientrare. Il protocollo della Nba per infortuni alla testa prevede ora uno stop obbligatorio di 48 ore per Wembanyama, che per tornare a giocare dovrà dimostrare di non avere alcun sintomo di una possibile una commozione cerebrale. La sua presenza per gara-3 (sabato 25 aprile) è in dubbio. 

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