MotoGP, Folger a Le Mans sulla Ktm di Vinales

Per rivedere Vinales in pista, insomma, ci vorrà ancora tempo. "Ho lavorato duramente sin dall'intervento per recuperare completamente e ho sempre avuto Le Mans come obiettivo per il mio ritorno. Tuttavia, dopo le visite al Red Bull Athletic Performance Centre, mi è stato detto che non sono ancora abbastanza forte per tornare in sella. Anche se sono deluso, capisco che tornare in piena forma è la cosa più importante e continuerò a concentrarmi su questo", le sue parole.