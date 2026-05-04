MotoGP, Folger a Le Mans sulla Ktm di Vinales
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Maverick Vinales salterà anche la gara di Le Mans, in programma nel fine settimana e valida come quinto round del campionato MotoGP. Stavolta, però, la sua Ktm non rimarrà ferma nei box. Al posto dello spagnolo, infatti, il team Tech 3 schiererà il collaudatore tedesco Jonas Folger.
Per rivedere Vinales in pista, insomma, ci vorrà ancora tempo. "Ho lavorato duramente sin dall'intervento per recuperare completamente e ho sempre avuto Le Mans come obiettivo per il mio ritorno. Tuttavia, dopo le visite al Red Bull Athletic Performance Centre, mi è stato detto che non sono ancora abbastanza forte per tornare in sella. Anche se sono deluso, capisco che tornare in piena forma è la cosa più importante e continuerò a concentrarmi su questo", le sue parole.