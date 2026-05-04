Tennis: ranking Wta, guida sempre Sabalenka, Paoli risale al n.8

04 Mag 2026 - 12:52

Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA '1000' di Madrid, in Spagna, sulla terra rossa della Caja Magica. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca fa un passo avanti, risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle, stabile Elisabetta Cocciaretto, al numero 41, unica altra azzurra nella top 100. Diversi cambiamenti - ma nessuna new-entry - da segnalare nella top ten mondiale. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per l'ottantunesima settimana consecutiva (l'89esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, uscita di scena nei quarti a Madrid contro Baptiste (nonostante 6 match-point), mantiene ancora 1.555 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che conferma il 'best ranking'. Sul terzo gradino del podio, risale la polacca Iga Swiatek. La 24enne di Varsavia scavalca la statunitense Coco Gauff, che scivola in quarta posizione. Questa la top ten del ranking Wta di questa settimana: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 10.110 (0), 2. Ribakina, Elena (KAZ) 8.555 (0), 3. Swiatek, Iga (POL) 6.948 punti (+1), 4. Gauff, Coco (USA) 6.749 (-1), 5. Pegula, Jessica (USA) 6.136 (0), 6. Anisimova, Amanda (USA) 5.985 (0), 7. Andreeva, Mirra (RUS) 4.181 (+1), 8. Paolini, Jasmine (ITA) 3.722 (+1), 9. Mboko, Victoria (CAN) 3.531 (+1), 10. Svitolina, Elina (UKR) 3.530 (-3).

jasmine paolini
sabalenka
cocciaretto
coco gauff

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