BASKET

Vigevano, primato di solidarietà

25 Mar 2026 - 11:53
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Da primato in campo, ma anche in solidarietà. L’Elachem Vigevano 1955 – che capeggia il girone A della serie B Nazionale di pallacanestro – vestirà una maglia speciale domenica 29 in casa contro Desio, anticipando di qualche giorno la giornata mondiale per la consapevolezza contro l’autismo fissata per giovedì 2 aprile. Casacca che poi verrà messa all’asta su ebay nelle ore successive alla partita. Naturalmente il ricavato verrà devoluto in beneficenza, in favore di Fondazione Genitori per l’autismo onlus che si trova a Cascina Rossago in provincia di Pavia.

Sulla maglia sarà raffigurato il simbolo della fondazione con il sole di Cascina. Un’iniziativa speciale nel giorno di una sfida che Vigevano vivrà al PalaElachem per provare a continuare la fuga e mettere al sicuro il primato in classifica dall’attacco delle inseguitrici Orzinuovi, San Vendemiano e Gema Montecatini.

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