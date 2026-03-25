Vigevano, primato di solidarietà

Sulla maglia sarà raffigurato il simbolo della fondazione con il sole di Cascina. Un’iniziativa speciale nel giorno di una sfida che Vigevano vivrà al PalaElachem per provare a continuare la fuga e mettere al sicuro il primato in classifica dall’attacco delle inseguitrici Orzinuovi, San Vendemiano e Gema Montecatini.