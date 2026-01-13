Galassi a cuore aperto dopo l'intervento: "Ho giocato col tumore, in campo non ci pensavo. La prevenzione è tutto"

Tutto è iniziato con un segnale che Galassi non ha sottovalutato: "Un mesetto fa ho iniziato a sentire un fastidio mai provato, una sensazione di pesantezza". Poi la visita, i numeri dei medici e la dura realtà: "Il primo numero che mi hanno citato è 99,9%: il tasso di guarigione. L'altro mi ha fatto meno piacere: era il 90% di probabilità che si trattasse di qualcosa di brutto. Purtroppo ha vinto il 90%". Nonostante la diagnosi, Galassi ha continuato a giocare, risultando addirittura MVP contro Cuneo il 3 gennaio: "Già sapevo da un mese... Mi ha aiutato tantissimo giocare, quando entro in palestra è assurdo, ma la mia testa pensa solo a quel che devo fare in campo". Un peso tenuto nascosto anche agli amici più cari: "Ho fatto finta di niente con tante persone... Penso al silenzio con Anzani, con Giannelli che poi mi ha implorato: 'Lo so che ti stanno arrivando 1000 messaggi, ma per favore fammi sapere'".