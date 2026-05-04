Internazionali: prevendita già record, +11% rispetto a edizione 2025

Gli Internazionali BNL d'Italia registrano un dato senza precedenti già in fase di prevendita. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 299.535, segnando un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Il dato è particolarmente rilevante perché porta l'incasso complessivo già oltre il record finale del 2025, prima ancora dell'inizio del torneo. Un risultato che conferma il trend di crescita dell'evento romano, sempre più centrale nel calendario internazionale e capace di ampliare la propria base di pubblico e ricavi con largo anticipo rispetto alla fase live.