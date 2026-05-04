Tennis, Internazionali: Sinner sbarca a Ciampino, ma non si ferma con i tifosi

Jannik Sinner è arrivato a Roma alle 14.40 a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino. Il n.1 al mondo, che ieri ha vinto il Masters 1000 di Madrid e si accinge a partecipare agli Internazionali di Roma, ha viaggiato in compagnia della famiglia e dei suoi due allenatori, Vagnozzi e Cahill. Cappello scuro, giacca e maglia bianche, pantaloni lunghi blu e scarpre arancioni, Sinner è stato accolto all'arrivo da una decina di tifosi alla ricerca di un autografo. Il tennista non si è tuttavia fermato con i suoi ammiratori e ha invece preferito salire subito a bordo di una delle quattro auto che formavano il corteo, diretto verso il centro della Capitale.