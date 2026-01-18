Basket, standing ovation per Polonara a Sassari: "E' casa mia"

"Mi ha aiutato molto il sostegno che ho ricevuto, sono stati mesi complicata e spero che il peggio sia passato e che questa sia una rinascita - ha detto poi l'azzurro ai microfoni di LBA TV -. E'bello tornare a Sassari, la città e la sua gente sono speciali. Per me questa è una seconda casa, sono contento di essere qua. Ci eravamo fatti una promessa e sono tornato. Ora sono qua in pianta stabile con la famiglia e cercheremo di avere una routine, iniziare un percorso riabilitativo con preparatori e fisioterapista, ma già sono contento di essere qui", ha concluso.