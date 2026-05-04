Ciclismo, Seixas ha deciso: a 19 anni correrà il suo primo Tour de France

04 Mag 2026 - 11:34

Paul Seixas sarà al via del prossimo Tour del France. Il talentuoso corridore francese lo ha annunciato sui social e a soli 19 anni sarà il ciclista più giovane a prendere parte alla Grande Boucle negli ultimi 89 anni. Il ciclista ha confermato che sarà al via il 4 luglio a Barcellona in un video pubblicato dalla sua squadra, Decathlon CMA CGM; dalla casa dei nonni in Alta Savoia, Seixas racconta di essere andato a dire loro "qualcosa di speciale: che il prossimo luglio correrò davvero una gara". "Il Tour de France?", chiede la nonna. "Sì", risponde il giovane lionese. La decisione era comunque ampiamente prevista dopo l'inizio di stagione di Seixas che ha già vinto sette corse nel 2026, al suo secondo anno da professionista. Si è imposto al Giro dei Paesi Baschi, poi alla Freccia Vallone e infine con un secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi il 26 aprile, dove è stato l'unico in grado di competere con Pogacar.

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