Basket, Serie A: Bologna piega Sassari e la condanna all’A2. Milano ok, cade Brescia
La Virtus vince 80-73 in Sardegna, la Dinamo retrocede: 86-78 dell’Armani contro Trieste
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Nella 29a e penultima gara di Serie A di basket vince la capolista Bologna, che in trasferta a Sassari si impone 80-73 e condanna la Dinamo alla retrocessione aritmetica in A2. Bene anche Milano, che in casa piega Trieste 86-78, mentre Brescia perde 88-80 a Tortona. Il successo di Venezia 111-88 spegne le speranze play-off di Cremona, stesso discorso per Napoli ko 91-80 a Reggio Emilia. Trento batte Udine 76-69 e continua a sognare.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VIRTUS BOLOGNA 73-80
La Virtus Bologna ipoteca il primato in Regular Season vincendo 80-73 sul parquet del Banco di Sardegna Sassari e la condanna all’aritmetica retrocessione. La partita è abbastanza equilibrata nel corso del primo tempo, con i padroni di casa che addirittura allungano sul 37-30. All’uscita dagli spogliatoi dopo la pausa lunga arriva però il super parziale della capolista: 30 punti segnati e solamente 15 subiti, nel segno di Niang (16 punti nel match) e Diouf. I sardi nel corso dei seicento secondi finali provano disperatamente a rientrare e si avvicinano, ma a vincere alla fine sono le V-nere. Il successo di Treviso in casa di Cantù avrebbe comunque reso lo sforzo invano, ma Sassari va ko 80-73 ed è aritmeticamente in A2. La sconfitta di Brescia a Tortona rende invece matematico anche il primo posto di Bologna.
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PALLACANESTRO TRIESTE 86-78
Milano piega Trieste 86-78 all’Unipol Forum e aggancia Brescia in classifica, ma per il secondo posto finale in Regula Season avrà bisogno di un risultato favorevole nell’ultima giornata. Gli ospiti inseguono costantemente nel corso dei primi due periodi, ma restano a contatto fino al -8 dopo i primi venti minuti (46-38). Come nel caso di Bologna, anche l’EA7 fa la differenza nel terzo periodo, con 21 punti segnati al netto dei soli 8 subiti. Shields (20 punti) e Bolmaro (15 punti) spingono l’Olimpia fino al successo, nonostante i 32 punti segnati nell’ultimo quarto dai triestini. Milano aggancia Brescia ma è virtualmente terza, Trieste resta per ora al settimo posto.
LE ALTRE PARTITE
Brutto ko per Brescia, che viene agganciata da Milano in classifica dopo la sconfitta per 88-80 sul parquet di Tortona: per la Bertram decisivo un super Baldasso da 18 punti. Restano vive le speranze play-off di Trento, che piega Udine in trasferta 76-69 e spera nella sconfitta di Varese all’ultima giornata contro Bologna (al netto di una vittoria necessaria della Dolomiti). Finiscono invece i sogni post-season sia di Cremona, sconfitta 111-88 in casa per mano di Venezia, sia di Napoli, ko sul campo di Reggio Emilia 91-80. Treviso conquista la sua salvezza anche sul campo: oltre alla sconfitta di Sassari infatti arriva anche il successo della Nutribullet in casa di Cantù per 80-72.