Basket, Serie A: Bologna piega Sassari e la condanna all’A2. Milano ok, cade Brescia

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VIRTUS BOLOGNA 73-80

La Virtus Bologna ipoteca il primato in Regular Season vincendo 80-73 sul parquet del Banco di Sardegna Sassari e la condanna all’aritmetica retrocessione. La partita è abbastanza equilibrata nel corso del primo tempo, con i padroni di casa che addirittura allungano sul 37-30. All’uscita dagli spogliatoi dopo la pausa lunga arriva però il super parziale della capolista: 30 punti segnati e solamente 15 subiti, nel segno di Niang (16 punti nel match) e Diouf. I sardi nel corso dei seicento secondi finali provano disperatamente a rientrare e si avvicinano, ma a vincere alla fine sono le V-nere. Il successo di Treviso in casa di Cantù avrebbe comunque reso lo sforzo invano, ma Sassari va ko 80-73 ed è aritmeticamente in A2. La sconfitta di Brescia a Tortona rende invece matematico anche il primo posto di Bologna.