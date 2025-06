Milano cala il jolly Ousmane Diop, l’arma a sorpresa di Messina

7 punti (3/4 da 2, 1/1 ai liberi), 4 rimbalzi, 3 palle recuperate, 14 di valutazione in 20' sul parquet: l'impatto che l'Olimpia si è augurata nelle più rosee aspettative per il classe 2000 dal suo arrivo in estate da Sassari. Se si escludono le sfide di regular season contro Pistoia, mai il centro nato in Senegal e arrivato in Friuli nel 2015 aveva tenuto il campo così a lungo: nei minuti contro Zizic e Polonara, il lungo milanese ha dominato i pariruolo bianconeri per applicazione e intensità.