Kia Care EV: manutenzione programmata a prezzo fisso, senza sorprese
Kia Care offre pacchetti di manutenzione prepagata per veicoli elettrici: prezzi bloccati, ricambi originali e tecnici certificati. Scopri come funziona
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La manutenzione di un'auto elettrica è diversa da quella di un veicolo tradizionale, ma non per questo meno importante. Kia Care è il programma di manutenzione prepagata pensato per garantire continuità e trasparenza a chi guida una Kia EV: un unico pagamento, un piano definito, nessun costo nascosto.
Come funziona Kia Care per i veicoli elettrici
I pacchetti Kia Care sono disponibili sia per i nuovi clienti sia per chi possiede già una Kia, inclusi i veicoli elettrici e le auto usate. Per gli EV, il programma prevede un'estensione del pacchetto di manutenzioni fino a 7 o 8 anni, con interventi eseguiti esclusivamente da tecnici certificati Kia e con l'utilizzo di ricambi originali.
Ogni pacchetto è personalizzabile in base al chilometraggio e può essere acquistato in contanti o con finanziamento. I prezzi sono definiti al momento dell'acquisto e restano bloccati nel tempo, senza variazioni legate all'andamento del mercato o a maggiorazioni successive.
Cosa include il pacchetto
Oltre ai tagliandi programmati, Kia Care comprende 7 anni di garanzia a chilometraggio illimitato e l'assistenza stradale inclusa per tutta la durata del pacchetto.
La selezione del pacchetto più adatto può essere effettuata direttamente online sul sito dedicato, con la finalizzazione dell'acquisto in concessionaria.
Perché scegliere la manutenzione prepagata per un EV
Chi guida un'auto elettrica sa che la manutenzione ordinaria è generalmente meno frequente rispetto a un veicolo termico, ma richiede competenze specifiche e componenti dedicati. Affidarsi a tecnici certificati che conoscono ogni dettaglio del veicolo significa proteggere la garanzia, il valore dell'auto e le sue prestazioni nel tempo.
Kia Care è progettato esattamente per questo: un unico interlocutore, un piano chiaro e la certezza che ogni intervento venga eseguito secondo gli standard del costruttore.