Kia Care EV: manutenzione programmata a prezzo fisso, senza sorprese

I pacchetti Kia Care sono disponibili sia per i nuovi clienti sia per chi possiede già una Kia, inclusi i veicoli elettrici e le auto usate. Per gli EV, il programma prevede un'estensione del pacchetto di manutenzioni fino a 7 o 8 anni, con interventi eseguiti esclusivamente da tecnici certificati Kia e con l'utilizzo di ricambi originali.

Ogni pacchetto è personalizzabile in base al chilometraggio e può essere acquistato in contanti o con finanziamento. I prezzi sono definiti al momento dell'acquisto e restano bloccati nel tempo, senza variazioni legate all'andamento del mercato o a maggiorazioni successive.