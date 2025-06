Milano, Poeta torna e raddoppia: prima vice, poi capo allenatore

Non solo Milano, tuttavia, tra i possibili scenari futuri della carriera di Giuseppe Poeta: è ancora Il Giornale di Brescia a specificare come l'ex playmaker, cresciuto cestisticamente a Salerno, sia inserito in cima alla lista dei sostituti di Pablo Laso sulla panchina del Baskonia. Anche in quel caso, per Poeta sarebbe un ritorno: voluto da coach Crespi, Peppe iniziò la stagione 2014/15 come regista di riserva dei baschi, allora guidati sul parquet da Mike James e Doron Perkins.