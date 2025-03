L'ex Poeta avvisa Milano: "Proveremo a essere competitivi"

Il focus del 39enne di Battipaglia non può però allontanarsi dal più immediato impegno. Un appuntamento speciale, considerata l'esperienza al fianco di Ettore Messina dal 2022 allo scorso giugno: "L'Olimpia Milano è nel mezzo di un periodo molto intenso, carico di partite decisive per l'approdo ai Play-In o ai Playoff di Eurolega. In Europa resto tifoso della squadra di cui ho esordito come assistente. Sono convinto che possa giocarsele con tutte le avversarie. Sono certo che Milano arriverà da noi col vestito migliore, nonostante gli impegni di Coppa. Proveremo a essere competitivi, come lo siamo stati all'andata in campionato (88-85 all'Unipol Forum, 3° giornata) e in semifinale di Coppa Italia (69-74 alla Inalpi Arena), magari stavolta con un esito diverso".