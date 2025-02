Messina avvisa l'Olimpia: "Brescia squadra ben preparata". E su Della Valle...

Per questo Ettore Messina, già nell'immediato post gara di mercoledì con Bologna, ha voluto mettere in chiaro ai microfoni di SM le insidie di una gara dall'esito tutt'altro che scontato: "La migliore arma di Brescia? In attacco hanno un quintetto di grande esperienza, con un playmaker bravo. Amedeo un giocatore di altissimo livello, da qualche anno la miglior guardia italiana. E Bilan, che è un giocatore navigato. Hanno tutto per fare bene e lo stanno facendo. In fase difensiva Peppe li ha sistemati molto bene, con degli accorgimenti tattici: fanno bene i cambi difensivi, riempiono bene l'area e sanno ruotare con efficacia. Sono una squadra molto ben preparata, hanno sfruttato il fatto di non avere impegni infrasettimanali per allenarsi e prepararsi al meglio. Li incontriamo in un loro eccellente momento di forma, sappiamo che dovremo giocare una partita più che buona per vincere"