Pozzecco verso gli Europei: "Tengo alta l'asticella, il sistema deve valorizzare gli italiani"

"Sta dimostrando quello che sapevo: non è solo empatico e una persona straordinaria, ma è già un grandissimo allenatore con tutte le qualità per gestire una squadra. Ormai si considerano grandi allenatori solo quelli che insultano o cambiano 48 mila schemi. Brescia gioca di gran lunga la migliore pallacanestro della Serie A: non c'è un giocatore che non prenda un tiro fuori dalle proprie corde. Peppe è già più avanti di me rispetto a quando ho iniziato ad allenare. Farei volentieri il suo secondo, come di Casalone, Fucà e Fois. Meritano di allenare grandi squadre. Se prendessero il mio posto in azzurro sarei l'uomo più felice della terra. Poeta, al momento, è la persona più indicata a sostituirmi".