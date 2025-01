Poeta da record, campione d'inverno al debutto: "Ho scoperto che allenare mi piace troppo"

"Mi piace una pallacanestro veloce, dinamica, con gerarchie chiare. Bado alla difesa, certo: mi piace l'idea di fare cambio su tutti in determinate condizioni. So bene che senza difesa non si vince. Ma penso pure che nel basket moderno si è invertita la tendenza: ora i giocatori difendono meglio se coinvolti in attacco. Mi piace l'idea che il gioco sia dei giocatori: sono io che devo adattarmi alle loro caratteristiche e provare a cucire un vestito su misura per loro. Più sul piano emotivo che tecnico: responsabilizzando, dando fiducia".