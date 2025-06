Roberto Mancini si rilancia per la panchina della Nazionale: "Chi non tornerebbe dove è stato felice?"

Alla domanda secca se Mancini potesse tornare sulla panchina azzurra, l'ex commissario tecnico non si sbilancia, anche se fa intendere come un'eventuale proposta non sarebbe scartata: "Oggi non so quello che succederà e non è il momento di entrare in certi discorsi. Ma che ho sbagliato scelta, che non lo rifarei, l’ho detto mesi fa, non negli ultimi giorni. In tempi non sospetti, diciamo così - ha concluso Mancini -. Non credo sarebbe un problema ricomporre con Gravina. Ci siamo già visti, ci siamo parlati, il presidente sa che nella vita si fanno anche errori. Essersi capiti su questo è la cosa più importante, al di là di quello che accadrà".