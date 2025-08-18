Belinelli annuncia il ritiro: "Non è facile dire addio, ma è il momento: ai giovani lascio un sogno"

"Ci ho messo il cuore. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lei". Comincia così il toccante post pubblicato da Marco Belinelli sul proprio account Instagram nel quale il capitano della Virtus Bologna annuncia il proprio ritiro dal basket. Un ritiro che era nell'aria, dopo che il campione azzurro in mattinata aveva pubblicato un post con i ricordi più belli della propria carriera da cestista: "Non è facile dire addio. Ma è il momento. Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c’è sempre stato". Belinelli, poi, manda anche un messaggio ai più giovani, ora chiamati a raccogliere la sua eredità: "Ai più giovani, lascio un sogno. Fate in modo che valga la pena".