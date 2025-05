Milano, Messina: "Buona intensità, ora ci prepariamo per Trento"

Il coach dell'EA7 mostra la sua felicità per la vittoria e per l'apporto di Nebo, proiettandosi ai playoff con l'Aquila. "È stata una buona partita per intensità messa in campo e per la presenza di Josh Nebo che per noi è un giocatore molto importante. Adesso lavoreremo un’altra settimana per prepararci a questa serie con Trento. Per noi è importante star bene e avere a disposizione Nebo. Lo scorso anno contro Trento perdemmo Gara 1 in casa poi si è fatto male Billy Baron, si è fermato per due partite Shields, è tornato Voigtmann ma soprattutto abbiamo giocato tre belle partite e guadagnato fiducia in vista delle serie successive. Voglio dire che le cose possono cambiare in un attimo e noi dobbiamo lavorare su noi stessi e dare il meglio".