Messina su infortuni e playoff: "Dobbiamo avere senso del compromesso"

Nella conferenza post Cremona, Ettore Messina (coach Olimpia Milano) si è soffermato sulle condizioni fisiche dei suoi, specialmente in ottica rientro per i playoff di LBA: "Causeur proprio oggi ha ricominciato a correre, siamo lontani da una previsione di reinserimento. Nebo ha avuto via libera per aumentare gradualmente il contatto, speriamo in un futuro non lontano di inserirlo in squadra. Il sogno è quello di averlo almeno un paio di partite prima della fine della stagione regolare per poi averlo nei playoff. Shields ha fatto l'esame, sono passate due settimane. Ci vuole ancora un po'. Bolmaro, se tutto va bene, speriamo di averlo domenica prossima. Dove dobbiamo crescere in vista dei playoff? In difesa ovviamente. Quest'anno i nostri numeri offensivo sono sempre stati quasi sempre buoni, ma non è lo stesso per quelli difensivi. Abbiamo ribaltato la nostra abituale tendenza degli ultimi anni. Oggi ho visto sinceramente cose che mi hanno fatto piacere sia a livello di tenuta nel 1vs1, che a livello di rotazioni e comunicazione. Dobbiamo avere il senso del compromesso quotidiano da parte di tutti. Perché un canestro in qualche maniera in attacco lo facciamo, mentre in difesa dobbiamo fare passi avanti importanti".