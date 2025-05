Recalcati: "Scudetto? Milano ha un allenatore vincente come Messina"

Intervistato sul Corriere dello Sport, l'ex CT di Italbasket ha indicato la Virtus Bologna come favorita per lo Scudetto: "Ma non per la posizione al termine della regular season, bensì per il percorso di crescita costante nell'ultima parte di stagione. Ma non crediate che Milano partendo di rincorsa non possa giocarsi le sue possibilità. Ha un allenatore vincente come Messina e potrà mettere sul parquet, credo, un’arma in più. Ha recuperato Nebo. Se l’americano avrà un rendimento come quello dei tempi del Maccabi, l’Olimpia avrà una soluzione molto importante vicino a canestro. Per troppo tempo in area hanno giocato con soluzioni tampone come Mirotic, Leday o Ricci".