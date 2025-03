Milano, fine dei sogni: i motivi del (quasi certo) terzo euroflop

A meno di clamorosi miracoli, l'Eurolega di Milano finirà il prossimo 10 aprile nell'ultima gara della regular season con Baskonia. E per il terzo anno consecutivo l'EA7 avrà fallito l'obiettivo dichiarato di raggiungere la post season. Un flop che nasce dalle valutazioni estive in fase di costruzione del roster: i dubbi sulla coppia di playmaker Dimitrijevic-Bolmaro si sono presto trasformati in certezze, al punto da indurre il club a correre ai ripari dopo appena un mese e poco più di stagione. L'arrivo di Mannion ha migliorato le cose, ma l'ex Varese non ha le qualità, la leadership, la capacità di reggere la pressione e l'esperienza per tenere le mani sul volante di una squadra che punta ai playoff di Eurolega. A 24 anni ha margini per crescere - e crescerà perchè ha talento e voglia - ma oggi non è in grado di recitare il ruolo di attore protagonista. Il pacchetto esterni, al di là del concorso di colpa nel limitare i pari ruolo avversari, ha confermato le perplessità iniziali anche nell'altra metà del campo: il quartetto Mannion-Dimitrijevic-Bolmaro-Brooks produce una media di 7.7 punti a partita a testa (totale medio 30.8). Per fare un esempio: il Bayern Monaco - squadra costruita con obiettivi simili a quelli di Milano - col suo quartetto Weiler-Babb, Edwards, Napier, Obst viaggia a 12.3 (totale medio 49.2).