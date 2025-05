Basket, Serie A: Bologna batte Trapani e chiude al primo posto, vincono Brescia e Milano

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-TRAPANI SHARK 101-96

La Segafredo Arena ospita lo scontro diretto al vertice tra Bologna e Trapani, squadre che si contendono il primo posto finale in classifica. Il primo quarto è un assolo delle Vu Nere, avanti 23-13 dopo dieci minuti sul parquet di casa, grazie soprattutto a un eccellente Clyburn. L’attacco degli Shark sorprende in negativo, soprattutto da dietro l’arco del tiro da tre punti, e la Virtus ne approfitta scappando addirittura sul +13 in apertura di secondo quarto: all’intervallo il tabellone recita quindi 47-37 Segafredo, nonostante il tentativo di rientro di Trapani in chiusura di primo tempo. Il terzo quarto si apre poi con un parziale di 8-0 firmato Bologna, con gli emiliani che toccano anche un +18. I siculi di Repesa non si lasciano però abbattere e rientrano sul -7, ma la squadra di Ivanovic risponde subito e manda in archivio il terzo quarto sul 71-62. Si arriva così alla quarta frazione, dove Trapani riesce clamorosamente a rientrare in partita un’altra volta e a portarsi addirittura in vantaggio nell’ultimo minuto di gioco. Il canestro di Cordinier sulla sirena forza però la gara ai supplementari (89-89), dove a vincere è Bologna 101-96, al termine di una partita che entrerà negli annali. La Virtus si prende così il primo posto finale in classifica, mentre Trapani si deve accontentare del secondo posto: un risultato comunque fenomenale, visto che si tratta di una neopromossa.