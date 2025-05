Josh Nebo è il miglior regalo per i playoff di Milano

"Per noi è stata una buona partita per intensità messa in campo e per la presenza di Josh Nebo che per noi è un giocatore molto importante. Per noi è importante star bene e avere a disposizione Nebo": le parole di coach Messina nella conferenza stampa post 100-72 su Scafati non possono che ribadire l'unicità e le peculiarità che il 27enne texano aggiunge al ventaglio di alternative dell'Olimpia.