Milano ritrova Nebo, Fioretti: "Dobbiamo essere aggressivi"

Buone notizie per Milano, che per la gara di Trapani ritrova Josh Nebo dopo tanto tempo. Assente, invece, Osumane Diop. Mario Fioretti presenta la gara: “A Trapani, dobbiamo cercare di giocare una partita offensivamente aggressiva e al tempo stesso maneggiare la palla con cura per non concedere ai nostri avversari palle rubate e contropiedi che possano accendere ulteriormente un campo tra i più entusiasti d’Italia. In difesa, per noi sarà importante giocare in modo solido ogni possesso, fino allo scadere dei 24 secondi, per limitare quello che fino ad ora è stato il miglior attacco di pick and roll e uno contro uno del campionato”.