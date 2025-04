“NBA Europe? Italia con ruolo importante. Roma? Ecco gli scenari”

Guardando agli interessi di casa nostra, una delle aree potenzialmente più floride per un'espansione finanziaria legata alla pallacanestro in Europa è sicuramente l'Italia, uno dei mercati meno "sfruttati" in relazione alla passione e alla competenza media dei suoi abitanti. "Il basket è il 2° sport più popolare del continente, deve esserlo anche dal punto di vista commerciale. L'Italia è uno dei Paesi in Europa più interessati al basket, anche un grande mercato dal punto di vista degli affari. Ci sono grandi squadre, ma anche città come Roma che pensiamo non abbiano il posto che meritano nel basket europeo".