Eurolega, l’ex CEO Bertomeu avverte: “NBA Europe? Un pericolo”

Qualche club di Eurolega sembra tentato dalla NBA: "Quando Eurolega ha chiesto ai club di estendere la licenza per 10 anni, Real, Barça, Fenerbahçe e Olimpiacos hanno detto no, noi aspettiamo. Ma attenzione: non hanno detto “aspettiamo la NBA”. Hanno detto: “Aspettiamo di vedere che cosa accade”. Il rischio è che tutti restino fermi, e sarebbe il problema più grave per il basket in Europa. E se invece si muove la NBA? Altri rischi. Primo: non sono sicuro che tutte le squadre che oggi sono in Eurolega interessino alla NBA. Balcani, Grecia, Turchia: siamo sicuri di voler perdere la loro passione? Secondo: la nba in Europa diventerebbe una lega di sviluppo per gli Stati Uniti. In Africa la NBA è sbarcata da qualche anno, ma nessuno ne parla. Il movimento non è cresciuto, ma gli americani intanto controllano tutti i talenti del continente. E in Europa sarebbe lo stesso".