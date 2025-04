ELPA: "Molto da fare per scoprire il potenziale del basket europeo"

Quasi in contemporanea con quello dell'associazione allenatori, nella giornata di ieri è stato diramato anche un comunicato ufficiale di ELPA (associazione giocatori di Eurolega, presieduta per diversi anni da Gigi Datome e ora da Toko Shengelia) sui possibili sviluppi dei tornei continentali per club: "Il basket europeo è cresciuto enormemente nell'ultimo decennio. Come mai prima d'ora, i giocatori europei stanno lasciando il segno nella NBA. Viceversa, i giocatori americani sono diventati icone della massima competizione europea di basket, l'Eurolega, che a sua volta è diventata un punto di riferimento mondiale nel basket. Nota per la sua forte competitività e l'impareggiabile atmosfera nei palazzetti, l'Eurolega continua a suscitare crescente interesse tra gli appassionati di sport di tutto il mondo. I giocatori di EuroLeague sono orgogliosi della competizione in cui giocano. Grazie all'EuroLeague Players Association (ELPA), fondata 7 anni fa, sono riusciti a influenzare direttamente le condizioni di lavoro in EuroLeague attraverso il primo contratto collettivo paneuropeo in uno sport, che ha elevato gli standard del campionato e ha contribuito a rendere lo spettacolo in campo ancora più grande. Nonostante i progressi significativi, bisogna riconoscere che c'è ancora molto lavoro da fare per scoprire il vero potenziale del basket europeo per club. Tale potenziale si perde quando le leghe, i club e gli organi di governo non collaborano in modo armonioso, ma apparentemente in conflitto tra loro, senza considerare il punto di vista di giocatori e tifosi, che sono la linfa vitale di qualsiasi competizione. L'ELPA riconosce e rispetta il contributo significativo della NBA e della FIBA alla crescita e al riconoscimento globale del basket. La NBA rimane infatti un punto di riferimento per i giocatori di basket di tutto il mondo, che aspirano anche a giocare per le proprie nazionali nelle competizioni FIBA. A seguito dei recenti annunci sulla potenziale creazione di una nuova lega europea di basket, è chiaro che, invece di frammentare il basket europeo per club, solo gli sforzi congiunti di tutti contribuiranno a far crescere ulteriormente questo sport in Europa. In un appello all'unità, l'ELPA chiede a tutte le parti interessate di unire le forze per contribuire allo sviluppo del basket europeo. Lavoriamo insieme per proteggere ciò che rende il basket europeo così speciale: la sua tradizione, la sua passione e la sua competitività. Soprattutto, la nostra attenzione comune deve essere rivolta ai nostri fedeli tifosi e non dobbiamo permettere che frammentazione e confusione interferiscano con l'esperienza dei tifosi. Guardando al futuro, l'ELPA rimane impegnata a collaborare per garantire un futuro prospero al basket europeo per club. Sbloccare il vero potenziale del gioco in Europa non può essere raggiunto senza la collaborazione di tutti i principali stakeholder, tra cui l'Eurolega e i suoi giocatori".