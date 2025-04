Eurolega, al via i playoff: Parigi è la mina vagante

Nelle ultime stagioni il primo posto nella regular season non ha portato così bene, se è vero che l'ultimo successo finale da parte di chi aveva chiuso in testa al termine della stagione regolare risale al 2016-2017. All'Olympiacos di quest'anno, se possibile, rischia di andare pure peggio perchè accoppiarsi a un'ottava come il Real Madrid non è esattamente un sogno. Guardando lo sviluppo dell'annata delle due squadre il pronostico sembrerebbe chiuso, coi greci nettamente favoriti al di là del 2-0 nella regular season. Ma il lieve calo delle ultime settimane degli uomini di Bartzokas e l'orgoglio di un top team come il Real - che ha però avuto bisogno di due play-in per strappare il pass per i quarti - potrebbero scrivere un altro finale.