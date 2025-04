Virtus, Zanetti conferma Ivanovic: "Ha esperienza e sa trattare coi grandi giocatori"

"Non parliamo di cose societarie perché la Virtus è un’azienda privata, non è pubblica né quotata in borsa. I due soci (Massimo Zanetti e Carlo Gherardi) vanno avanti in tutta tranquillità, non cambia nulla nei loro rapporti. Il mio obiettivo è legato ai prossimi due anni: innanzitutto spero di esserci, ma poi devo trovare qualcuno che si prende l’impegno di portare avanti la Virtus all’altezza di questa società. Abbiamo ancora una grossa cifra da restituire nel tempo al governo italiano, come tante società sportive. Ho già dato a Paolo (Ronci) un limite entro cui costruire la prossima squadra: mi sono raccomandato di non sforare di un euro l’indicazione, non come nell’ultima annata, dove si è andati €7 mln oltre le prime previsioni! Abbiamo in mente una cifra da incassare dal major sponsor: sono convinto che la porteremo a casa, che possa venire da un unico sponsor o da più di uno, grosso modo il budget sarà lo stesso".