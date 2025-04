Pubblico da record in Eurolega: anche Milano e Bologna tra i top team

Il meglio (in questo caso le Final Four di Abu Dhabi) deve ancora venire, ma per l'Eurolega è già una stagione da record. L'annata 2024-25, infatti, è diventata la più seguita nella storia della competizione. L'affluenza media ha raggiunto la cifra record di 10.589 spettatori a partita, superando il record della scorsa stagione di 10.383 e rappresentando un aumento del 2%, pari a una media di 206 tifosi in più per match. Per la quarta stagione consecutiva, il record di presenze è stato superato, evidenziando il forte legame tra tifosi ed Eurolega. Il Partizan è stato ancora una volta il leader sia per quanto riguarda la media delle presenze, 18.486, sia per il tasso di riempimento (98%), seguito da vicino dalla Stella Rossa con 18.239 spettatori a partita e un tasso di riempimento del 94%.