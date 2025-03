Kendrick Nunn, il nuovo Paperone di Eurolega: rinnovo da... NBA

Quella vista sul parquet e quella al commento delle prestazioni della squadra in Eurolega, non è stata decisamente la miglior settimana dell'ultimo biennio del Panathinaikos. La prestazione di MVP di TJ Shorts ha regalato al Paris Basketball lo scalpo dei campioni in carica a OAKA, con coach Ataman a non giustificare in alcun modo le sconfitte dei Greens - "Non stiamo giocando una buona pallacanestro, giochiamo come una squadra di veterani. Abbiamo un grosso problema: tutti pensano che saremo ai playoff, che avremo il vantaggio del campo, che andremo ad Abu Dhabi [Final Four]. Il basket è lotta, il basket è difesa, e noi lo facciamo solo quando siamo sotto. Con questa mentalità non andremo da nessuna parte".