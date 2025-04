Eurolega: Fenerbahçe e Panathinaikos non sbagliano, vittoria in gara-1

FENERBAHÇE BEKO-PARIS BASKETBALL 83-78

Il Fenerbahçe si porta avanti nella serie, al meglio di cinque, dei playoff di Eurolega: 83-78 per i turchi sul Paris Fc. Clima subito caldissimo a Istanbul, con fischi copiosi ogni volta che attaccano gli ospiti, ma partono meglio i francesi. Trascinati da Ward (19) e Shorts (17), chiudono il primo quarto sul 22-18, salvo poi subire la rimonta turca. Il Fenerbahçe chiude sul 49-42 e sul +7 a metà gara, ma non approccia nel migliore dei modi il terzo quarto e la ripresa delle ostilità. Il Paris pareggia e si porta anche in vantaggio sfruttando l'ispirato Nadir Hifi, che entra scaricando nel canestro tre triple consecutive: chiuderà da top-scorer, con 21 punti. L'Ulker Sports Arena trascina però gli uomini di un infuriato Jasikevicius, che si ricostruiscono un piccolo vantaggio (63-62) e chiudono definitivamente i giochi nel periodo conclusivo. Con Wade Baldwin IV (15) e Nigel Hayes-Davis come protagonisti, il Fenerbahçe vola sul +5 e non si volta più indietro. Finisce 83-78, turchi in vantaggio per 1-0 nella serie.