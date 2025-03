NBA Europe, la rivoluzione è iniziata. Adam Silver: "Studiamo una lega da 16 squadre"

Se alla vigilia della conferenza si rincorrevano voci di contatti già allacciati con varie società extracestistiche per creare da zero alcune delle franchigie incluse nel progetto di NBA in Europa, Silver non ha imposto paletti: "Per quanto riguarda la composizione dei club esistenti, è ancora una discussione aperta. Vogliamo valutare meglio il livello di interesse da parte dei club attuali. In alcuni casi, questi club sono già marchi globali enormi - molti costruiti attraverso il calcio piuttosto che il basket - ma riconosciamo il profondo legame che i tifosi hanno con loro, il che è molto rilevante. In quasi tutte le principali città europee esistono ecosistemi legati al basket. La questione è se altri potenziali proprietari si farebbero avanti ed esprimerebbero interesse a possedere un club in quel mercato". Il riferimento, nemmeno troppo velato, è al Qatar Investment Authority, proprietario del Paris Saint-Germain, e al Newton Investment and Development, azionista di maggioranza emiratino del Manchester City.