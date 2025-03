L'NBA è pronta a sbarcare in Europa: nuova lega con i colossi dell'Eurolega, PSG, Real Madrid e Manchester City

L'NBA è pronta a sbarcare in Europa e per farlo è decisa a proporre una lega che ricalchi le orme del celebre campionato americano. Il piano è al vaglio della Board of Governors, l’assemblea dei proprietari, in programma a New York, con il Commissioner Adam Silver che chiederà il via libera ufficiale per costruire una competizione cogestita da NBA e FIBA che potrebbe prendere corpo già dalla stagione 2026-27.