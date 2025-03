Eurobasket 2025, l'Italia pesca Grecia e Spagna

Sapendo già di non poter capitare nel D - Polonia e Italia erano entrambe nel Seed 3: ogni gruppo può includere al massimo una squadra per ogni fascia -, gli Azzurri sono stati guidati dalle mani di Nikos Zizis e Rudy Fernandez nel Gruppo C con Grecia, Georgia, Bosnia ed Erzegovina e Cipro. Una rivincita con Giannis e compagni, già incontrati nel gruppo eliminatorio 3 estati fa (sconfitta azzurra col punteggio di 85-81); un "derby" con Sergio Scariolo, bresciano di nascita e spagnolo d'adozione (CT della Spagna dal 2009 al 2012 e dal 2015 a oggi); ancora la Georgia di Toko Shengelia, come nel 2017; il primo confronto ufficiale con la Bosnia ed Erzegovina di Musa e Nurkic; il tenere per mano Cipro, più piccola nazione di sempre a ospitare un gruppo di EuroBasket e all'esordio di sempre nella competizione.