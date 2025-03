Olimpia Milano-Barcellona, la notte del giudizio

Con le ultime sconfitte di Parigi e Madrid, lo score di Milano (16-15) impone di centrare 3 successi nelle ultime 3 gare della stagione per avere la ragionevole certezza di partecipare almeno ai play in. Barcellona, Virtus Bologna e Baskonia sono gli esami che mancano per arrivare al diploma europeo per l'EA7: perdere anche solo una delle tre gare significherebbe con ogni probabilità (entrerebbero in gioco complicati incroci di scontri diretti, in cui Milano non è messa benissimo) mancare l'obiettivo di inizio stagione.