Ettore Messina a tutto tondo: "Eurolega è uno show, ma non è più sostenibile"

Le colonne de La Stampa riescono anche a cogliere i rimpianti principali di una delle carriere più decorate della storia della pallacanestro, tra esperienze coi club ("Venire via da Madrid, dove peraltro non ho fatto bene, mi è spiaciuto. Madrid è affascinante") e con l'Italbasket ("Il PreOlimpico di Torino 2016 contro la Croazia: un ambiente simile per un match non l’ho mai più rivisto"), che hanno contribuito a trasformare la narrazione di Ettore Messina in un allenatore poco portato all'alleggerire la tensione a bordo campo ("Messina non ride? Ma che cosa ci sarà poi da ridere? E non lo dico solo per il basket. Comunque sì, anche a 65 anni si può migliorare") e a concentrare su di sé ogni decisione "pesante": "Chi lo dice manca di rispetto a chi lavora con me. Io metto l’ultima parola per certe scelte strategiche. E basta".