LBA, Umberto Gandini: "Il basket italiano? Momento molto positivo"

“Il momento del basket italiano è molto positivo, tutti gli indicatori stanno crescendo, ma era già in crescita quando sono stato eletto presidente cinque anni fa. Proprio in quel periodo è arrivato il Covid-19, che ha messo tutti in drammatica difficoltà e portato quindi alla consapevolezza di tutti in Europa di saper controllare i costi e i ricavi. Questo è il terzo anno in cui possiamo giocare senza restrizioni di affluenza e siamo ai livelli di tanti anni fa; possiamo dire che siamo quasi al limite in termini di occupazione. Avere due squadre in Eurolega come Milano e Bologna è stato anche fondamentale, perché ha aumentato la competitività tra le altre squadre, che sono più coinvolte e consapevoli, e ciò ha attratto maggiore attenzione. Come LBA credo che siamo riusciti a trasformare gli indicatori che avevamo cinque anni fa in realtà. I sondaggi ci dicevano che il profilo del tifoso stava diventando sempre più anziano, e che non eravamo in grado di raggiungere le nuove generazioni. Così abbiamo deciso di cambiare il nostro linguaggio e il nostro modo di comunicare. Abbiamo lavorato con un altro approccio sui nostri contenuti, arrivando a loro da diversi punti, senza aspettare che venissero da noi. Abbiamo investito molto nella produzione di contenuti e nel cercare di mostrare le squadre e i giocatori non solo durante il fine settimana e in questo i 16 club stanno collaborando in modo proattivo. Secondo me, sono riusciti a capire e accettare che la Lega non è una loro concorrente, ma un facilitatore. Cerchiamo di creare le stesse opportunità per far appassionare più gente. Noi diamo indicazioni generali che servano come linee guida o idee, ma non imponiamo nulla. Non siamo qui per insegnare a nessuno come fare le cose. Sono loro a dover dominare i loro territori”.