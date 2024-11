E se l'NBA creasse una sua lega in Europa?

L'allenatore catanese aveva già pubblicato nel 2020 una lunga lettera, tramite EuroHoops, per chiedere una maggiore cooperazione tra FIBA ed Eurolega nei mesi della pandemia, sottolineando la mancanza di una comunicazione efficace tra le due principali istituzioni del basket europeo. A distanza di 4 anni, Messina è ritornato sullo stesso punto, sempre tramite lo stesso media, purtroppo senza grandi cambiamenti emersi: "Sono preoccupato perché non vorrei tornare al 2000, quando avevamo due campionati (il riferimento è alla compresenza di Eurolega, gestita da ULEB, e SuproLeague, gestita da FIBA, nda). Per il futuro del basket, penso che la cosa più importante sia prima di tutto, cercare di trovare un piano comune con FIBA e NBA. Quando Adam Silver (commissioner NBA) parla di qualcosa in Europa, considerando il potere e le risorse economiche e tecniche di NBA, ciò che ha organizzato in Africa, sono preoccupato. Vorrei avere qualcosa in comune in futuro. 15 anni fa abbiamo perso un'enorme occasione per diventare la lega di sviluppo della NBA. Se fossimo "diventati" la G League, una lega dove i giocatori avrebbero potuto svilupparsi, ora non saremmo in questa situazione dove il mercato è chiuso, dove è molto difficile prendere giocatori e dove il nostro futuro è una preoccupazione. Eurolega è una lega che sta invecchiando".