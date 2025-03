Nicolò Melli, l'ex capitano (per ora) poco rimpianto

2 punti, 2 rimbalzi, 1 assist, 11'36" in campo: i numeri che riassumono l'ultima serata di Eurolega di Nicolò Melli, nella vittoria del Fenerbahce del recupero del Round 8 a Parigi, sono ormai diventati una "normalità", nella sua stagione europea in gialloblu. Se la sfida da ex all'EA7 Emporio Armani Milano (stasera, ore 20.30) confermasse il trend stagionale di Melli, la sua sarebbe una presenza quasi tangenziale alla partita, a cui ci si era disabituati nel valutare le prestazioni di Nik, eccezion fatta per la sfortunata parentesi NBA tra New Orleans e Dallas.