Saliou Niang, da Mandello del Lario all'NBA: Cleveland lo sceglie al Draft

"Scaricato" dalla Fortitudo Bologna quando avrebbe dovuto trovare spazio in A2, rivalorizzato dal lavoro di Marco Crespi e Paolo Galbiati a Trento, il passaggio solamente da ufficializzare alla Virtus Segafredo Bologna per esordire nella prossima Eurolega e, perché no, i primi sprazzi con Italbasket a cui dare continuità con una convocazione per EuroBasket 2025: "I passi che ha fatto negli ultimi due anni sono incredibili. Sarà una grande opportunità per lui di giocare ai massimi livelli in Europa, lo seguiremo e lo terremo d'occhio": le intenzioni dei Cavs, sempre per bocca del proprio GM, sono chiare.