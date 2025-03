Il Fenerbahce passa a Parigi (87-83): giovedì sfiderà l'Olimpia

Il Fenerbahce esce dagli spogliatoi con gli occhi giusti e con cattiveria e prepotenza fisica mette la testa avanti (52-53) per la prima volta dopo 24 minuti: Marko Guduric e Nigel Hayes-Davis sono i trascinatori del break gialloblu, insieme a una super fase difensiva. Paris si ritrova così senza corrente e non segna più: il 14-0 turco fissa il massimo vantaggio Fener sul +9. Shorts, non a caso seduto a rifiatare nel momento peggiore per i suoi, torna sul parquet e con un paio di giocate da MVP riporta i francesi in linea di galleggiamento: si entra nell'ultimo quarto sul 60-63.