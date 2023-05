Basket, Eurolega: il Real Madrid è campione per l’undicesima volta, Olympiacos battuto in finale

EUROLEGA

I Blancos vincono il titolo numero undici della loro storia piegando la squadra del Pireo 79-78

© Getty Images Il Real Madrid vince l’Eurolega 2023! Le Merengues trionfano nelle Final Four di Kaunas, battendo in finale l’Olympiacos 79-78. Un primo tempo estremamente equilibrato (45-45) poi un grande Chacho Rodriguez (15 punti e 9 assist) trascina gli spagnoli alla vittoria. Decisivo anche Sergio Llull, con il canestro del sorpasso nel finale. Non sono bastate le prove di Vezenkov e Canaan ai greci. Undicesimo titolo nella sua storia per il Real Madrid.

Il Real Madrid vince l’Eurolega 2023, superando 79-78 l’Olympiacos nelle Final Four di Kaunas. I Blancos difendono a zona fin dalle prime battute, con Canaan che infila due triple consecutive in avvio. A metà del primo quarto si accende anche Vezenkov, con cinque punti di fila che portano avanti la formazione greca. Tavares non riesce ad incidere sotto canestro, con i biancorossi che volano via sul 19-10. Hezonja prova a dare nuova energia al Real in chiusura di primo quarto, che finisce comunque con gli spagnoli sotto di sette punti, sul 24-17. Le Merengues aprono meglio il secondo periodo, con il tiro da tre punti di Rodriguez che riporta il Real sotto di tre. L’attacco dell’Olympiacos fatica a tenere i ritmi dei primi dieci minuti: i madrileni entrano invece sempre più in partita, con il canestro del Chacho Rodriguez che vale il sorpasso, sul 31-29. Per la squadra di Bartzokas si mette in moto McKissic. L’ex giocatore di Pesaro è micidiale sia in penetrazione che da tre punti, tenendo a galla i suoi fino all’intervallo: a metà partita il punteggio è sul 45-45, in totale equilibrio.

Nel terzo periodo calano leggermente le percentuali, con Canaan e Vezenkov che salgono in cattedra per la squadra del Pireo. Il Real prova a rimanere a contatto agli avversari, ma fatica in attacco. La tripla di Rudy Fernandez sulla sirena di fine quarto viene sputata fuori dal ferro, con la formazione greca che chiude il periodo avanti di quattro punti, sul 63-59. La tripla di Vezenkov dai 10 metri nei primi minuti dell’ultimo quarto è un macigno per il Madrid, con i greci che tornano sul +7. Nei minuti finali la tensione prende il sopravvento: Hezonja sbaglia in due possessi consecutivi, ma la tripla di Rodriguez riporta il Real a -1, sul 78-77 a pochi secondi dal termine. Sergio Llull realizza il canestro pesantissimo del sorpasso a tre secondi dalla fine. L’ultima chance dei greci è nelle mani di Sloukas, che però fallisce il tiro sulla sirena. Vince il Real Madrid 79-78 ed è campione per l’undicesima volta nella sua storia. Sconfitto in finale l’Olympiacos, ad un passo dal quarto titolo.