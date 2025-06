Italia a un canestro dall'impresa, sarà sfida per il bronzo a Eurobasket femminile

4° QUARTO - Dopo aver segnato solamente 10 punti nel 3Q, è l'energia di Mariella Santucci a riaccendere la fiammella azzurra: un paio di triple consecutive di Fassina riportano il distacco in singola cifra (51-57 al 33'). Il canestro di Pan ingrossa il parziale in apertura di quarto (11-0 in 3'30"!), col Belgio che insiste a trovare il primo tiro e non il migliore. Zandalasini e Cubaj riportano l'Italia avanti per la prima volta dal 32-29 (60-57 al 36'). Linskens muove il punteggio belga a tabellone dopo 6'40" di astinenza, Meesseman e Verona si scambiano magie in attacco (62-62 a 1' dal termine), poi si entra nella dimensione delle pure emozioni: 0/2 di Pan ai liberi, Fassina si conferma il fattore X della sfida intercettando il passaggio di Meesseman e volando in contropiede (64-62 con 26.7" da giocare), Vanloo è chirurgica nel battere la difesa azzurra e trova Delaere libera per la tripla in angolo (64-65 con 17.6" sul cronometro: Delaere era 1/14 da 3 in questo Eurobasket!), l'Italia costruisce un tiro da 3 con spazio per Verona, sputato dal ferro e il cui rimbalzo è catturato da Linskens. Il cuore dell'Italia non è bastato: per l'oro. è il Belgio ancora in corsa.