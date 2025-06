Bortolani ricomincia da Cantù: "L'idea è di giocare tanto"

Le primissime parole del Bortolani canturino sono state affidate al comunicato ufficiale della società: "Voglio ringraziare la società per avermi dato la possibilità di vestire la maglia di una squadra che ha fatto la storia della pallacanestro italiana. Sono molto felice di essere a Cantù e non vedo l’ora di poter vivere da vicino il calore di questa piazza”. Altre, meno istituzionali e più accalorate, sono quelle alla Provincia di Como: "Quando avevo deciso di andare via da Milano, ho pensato che avrei voluto giocare in una piazza di questo tipo. Il fatto di aver firmato a Cantù riassume esattamente questi valori. Credo che sia importante giocare per una società e in una città in cui il basket è sulla bocca di tutti. Sono cresciuto a Milano, so bene la rivalità che c'è, per averla vissuta a livello giovanile".