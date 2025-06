Milos Teodosic, il Mago ha appeso la bacchetta al chiodo

Anche la lettera con cui il play cresciuto tra Metalac Valjevo ed FMP Zeleznik ha salutato la Stella Rossa e i tifosi di tutta Europa è in linea col Teodosic visto dal 2007 a oggi tra Eurolega, NBA e competizioni per nazionali: "Cari amici, rispettati appassionati e intenditori di pallacanestro,

prima di tutto, grazie per 30 anni di battaglie condivise, gioie, felicità e dolori. È arrivato il momento per me di dire addio a una fase del mio amore per il gioco magico che si gioca sotto i canestri.

Alle mie spalle — alle nostre spalle — ci sono anni pieni di passione, lotta e sacrificio. Ci sono stati trofei vinti, ma anche finali perse. Tutto fa parte del basket, e fa parte della vita. E non cambierei nulla. Rifarei tutto allo stesso modo, ancora una volta!

Grazie alla mia gente di Valjevo, alla mia Serbia, e a tutti gli allenatori dai quali ho avuto il privilegio di imparare questo gioco.

Non l’ho (ancora) imparato completamente. Il basket e io continueremo a scambiarci conoscenze ed esperienze ancora a lungo — fino alla fine della mia vita