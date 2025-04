Il retroscena di Melli: "Vicino alla Virtus dopo l'esperienza NBA"

Dopo averlo affrontato da avversario per diverse stagioni, il 2024/25 è il primo anno in cui Melli è gestito da coach Jasikevicius: "Non so chi pensasse che non sarebbe diventato un grande allenatore... Ha sempre comandato la squadra, anche in maniera focosa. Secondo me è esattamente come si vede da fuori: è preparatissimo, ha una sua idea di pallacanestro che riesce a mettere in pratica. Era già arrivato alle Final 4 con quello Zalgiris (2017/18), tutt'altro che scontato. Ha ottenuto risultati importanti ovunque sia andato e ha un suo sistema. Soprattutto a livello difensivo, i primi 2/3 mesi su alcune cose ho imparato cose che non avevo mai visto. Sa dove vuole arrivare, e sa come arrivarci. Giochiamo meglio quando teniamo sotto controllo il ritmo? Quando giochiamo a metà campo, sia in attacco che in difesa, siamo molto più forti di quando lo facciamo in campo aperto. I nostri numeri in transizione difensiva non sono buoni, e anche in attacco non siamo tra i primi in Eurolega".