Virtus-Olimpia, un Euroderby per l'orgoglio

A parlare per la Virtus è stato anche Nicola Akele. Così l'ala ex Brescia e Treviso: "In questo momento ogni partita è importante per arrivare al finale di stagione con il morale alto, sia in queste ultime gare di EuroLeague che per prepararci al meglio ai playoff di LBA. Vogliamo continuare a crescere come squadra e ritrovare quella chimica che stiamo avendo nelle ultime settimane".